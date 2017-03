Manchester United, Mourinho: "La prossima estate faremo qualcosa di interessante"

31/03/2017 23:53

MANCHESTER UNITED MOURINHO CALCIOMERCATO / La stagione non è ancora finita, ma José Mourinho è già con lo sguardo proiettato verso la prossima. Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il WBA il manager del Manchester United ha dichiarato:

"Sono sicuro che alla fine dell’estate probabilmente non avrò esattamente in rosa le mie prime opzioni, perché è sempre difficile riuscire in ogni tentativo, ma sono sicuro che faremo qualcosa di interessante che migliorerà la rosa della squadra in vista della prossima stagione. Voglio solamente persone che siano entusiaste di venire qui. Se non vogliono venire da noi, buona fortuna: godetevi il vostro altro club", le sue parole riportate dal sito ufficiale dei 'Red Devils'.

D.G.