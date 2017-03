Manchester United, Mourinho pensa al futuro: ingaggiato un 15enne

31/03/2017 23:35

MANCHESTER UNITED INGAGGIATO 15ENNE WILL VINT / Il Manchester United pensa già al futuro. Come svela 'Sportsmail', il club inglese ha ingaggiato Will Vint, talento statunitense di appena 15 anni. Il centrocampista - figlio di Peter Vint, ex direttore dell'Academy dell'Everton - aveva sostenuto in precedenza provini col Fulham e con gli stessi 'Toffees', ma Nicky Butt, responsabile delle giovanili dei 'Red Devils', ha battuto tutti quanti sul tempo.

D.G.