01/04/2017 02:09

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO/ Sven Ulreich reclama spazio: il portiere del Bayern Monaco, chiuso dal titolarissimo Manuel Neuer, ha espresso il desiderio di lasciare il club bavarese al termine della stagione. "Se ci sarà la possibilità di giocare regolarmente in un'altra squadra, sarebbe per me una prospettiva interessante" ha dichiarato l'estremo difensore ai microfoni di 'Kicker'.

S.F.