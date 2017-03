Cesena-Frosinone, Marino: "C'era il rigore, ma contava almeno pareggiare"

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

31/03/2017 23:45

CESENA FROSINONE MARINO / Così Pasquale Marino apre la sua intervista a 'Sky Sport' dopo l'1-1 contro il Cesena del suo Frosinone: "Il rigore per il fallo di mano di Laribi c'era e l'arbitro non l'ha dato. Il braccio era largo e la palla era indirizzata verso la porta. L'importante era il pareggio e siamo riusciti a trovarlo e va bene così".



Il tecnico dei ciociari, poi, prosegue: "Ogni volta che giochiamo sul sintetico facciamo fatica. Eravamo lenti nel giro palla, abbiamo perso tanti palloni in uscita e loro erano organizzati. Ci hanno messo in grossa difficoltà. Cercavamo di giocare più in verticale vista la serata. Dovevamo recuperare questa partita e alla fine siamo stati premiati dalla rete di Mokulu".