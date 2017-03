Cesena-Frosinone, Camplone non ci sta: "Meritavamo noi. L'errore di Agliardi..."

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

31/03/2017 23:30

CESENA FROSINONE CAMPLONE / Andrea Camplone ha parlato alla fine della gara Cesena-Frosinone che è terminata 1-1. Il tecnico si è detto molto soddisfatto della partita dei suoi calciatori anche se dispiaciuto per la vittoria sfumata nel finale: "Abbiamo giocato una grandissima partita contro una squadra più forte di noi - spiega ai microfoni di 'Sky Sport' - Era importante l'atteggiamento. C'è poco da rimproverare ai ragazzi, peccato per come abbiamo preso il gol ma fa parte del gioco. Ci rimetteremo sotto per lavorare e prepararci per la prossima gara. Agliardi? Si gioca e si sbaglia, non si può addossare la colpa su un solo giocatore. In alcune circostanze ha salvato il risultato e in questa ha fatto uno sbaglio. Sono contento per i ragazzi che hanno giocato sopra le righe. Il Frosinone non si è visto per niente nel primo tempo e poco nella ripresa. Garritano in quel ruolo è nato grazie alla rapidità e alla tecnica di questo giocatore. Peccato perché meritavamo la vittoria, ma ci prendiamo questo punto e andiamo avanti. Nelle prossime quattro partite abbiamo degli scontri diretti dove dobbiamo lasciare dietro le nostre avversarie per la salvezza. Questa era una partita difficile, ma se continuiamo così possiamo fare punti importanti".