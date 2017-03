Cesena-Frosinone, Mokulu: "Siamo stati sorpresi. Puntiamo alla Serie A"

Matteo Fantozzi

31/03/2017 23:15

CESENA FROSINONE MOKULU / Un gol fondamentale per evitare una sconfitta che sarebbe stata davvero pesante. Dopo il vantaggio di Cocco, è Benjamin Mokulu a firmare l'1-1 in Cesena-Frosinone, secondo anticipo della 33a giornata di Serie B. L'attaccante belga ha parlato a 'Sky Sport' al termine della partita: "Sono entrato motivatissimo. Ho visto la squadra che era in difficoltà e volevo aiutarla. Ho dato il massimo e per fortuna ho fatto gol. Avevamo preparato la partita benissimo, ma siamo stati sorpresi dal Cesena. E' un altro punto importante, d'oro per come è arrivato. Alla fine va bene così. Puntiamo alla Serie A, è il nostro obiettivo".