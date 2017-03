Calciomercato Juventus, l'Atletico Madrid prepara l'offerta per Sanchez

31/03/2017 23:11

CALCIOMERCATO JUVENTUS OFFERTA ATLETICO MADRID SANCHEZ ARSENAL / L'Atletico Madrid ha fretta. Come rivela 'Sport', infatti, i 'Colchoneros' hanno intenzione di sferrare subito un assalto a Alexis Sanchez per cercare di anticipare la folta concorrenza. Simeone è 'pazzo' per il cileno: gli piace la sua grinta ed il fatto che conosca già la Liga è un fattore non di poco conto.

Sul 'Ninõ Maravilla' ci sono anche Juventus, Inter, Chelsea e Bayern Monaco, ma il sodalizio spagnolo è pronto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro per convincere l'Arsenal a lasciarlo partire. Molto dipenderà dall'esito della trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018: se alla fine non dovesse arrivare la firma i 'Gunners' potrebbero convincersi a cederlo questa estate.

D.G.