Calciomercato Roma, per la difesa spunta Vida

31/03/2017 22:47

CALCIOMERCATO ROMA VIDA DINAMO KIEV / Nome nuovo per la difesa della Roma. Col futuro di Vermaelen in bilico, il club capitolino si è messo sulle tracce di Domagoj Vida, polivalente difensore della Dinamo Kiev cercato in passato anche dal Napoli. A svelarlo è il 'Daily Mail'.

Vida, calciatore in grado di giocare sia al centro che sulla fascia, potrebbe essere un buon rinforzo per Spalletti ma occorre battere la concorrenza di quattro club di Premier League: Everton, Stoke City, West Ham e Sunderland.

D.G.