FOTO - Hertha Berlino-Hoffenheim, orribile infortunio per Sandro Wagner!

31/03/2017 22:30

HERTHA BERLINO HOFFENHEIM INFORTUNIO SANDRO WAGNER / Bruttissimo infortunio per Sandro Wagner. Almeno a livello 'visivo'. La punta dell'Hoffenheim si è fratturata un dito della mano durante il match odierno contro l'Hertha Berlino.

Fatale lo scontro aereo con Ibisevic al 14esimo del primo tempo: Sandro Wagner si è rialzato con l’arto in una posizione completamente innaturale. Subito medicato dallo staff, il calciatore è tornato stoicamente in campo concludendo per intero il match che si è chiuso poi con una bella vittoria: un 3-1 all''Olympiastadion'. Tre punti che fanno volare la truppa di Nagelsmann - momentaneamente - al terzo posto in attesa dell'impegno del Borussia Dortmund.

D.G.