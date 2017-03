PAGELLE E TABELLINO DI CESENA-FROSINONE: Cocco e Mokulu i migliori, Agliardi un disastro

Matteo Fantozzi - Giovanni Remigare

31/03/2017 23:05

PAGELLE E TABELLINO DI CESENA FROSINONE PROMOSSI E BOCCIATI / Il secondo anticipo della 33a giornata di Serie B tra Cesena e Frosinone si chiude con il risultato di 1-1. Sembrava potesse bastare il gol di Andrea Cocco a decidere la partita, ma nel finale l'errore di Agliardi spalanca la porta a Mokulu che firma il pareggio. Ecco le pagelle di Calciomercato.it.



CESENA



Agliardi 4.5: Gara semplice per l'estremo difensore bianconero fino al primo minuto di recupero quando compie un disastro con un'uscita che rende facile la vita a Mokulu per il pareggio. Errore pesantissimo;



Perticone 6: Partita gestita con grande attenzione, non sbaglia quasi nulla, anche se all'ultimo entra nel disastro generale che porta al gol di Mokulu;



Capelli 6,5: Tra i migliori dei suoi, rischia e soffre nel finale il forcing ciociaro;



Ligi 6: Gli attaccanti del Frosinone non creano nulla di pericoloso fino al gol di Mokulu ed il merito è anche il suo, gioca semplice e la tutta la difesa ne beneficia;



Balzano 6,5: Corre per due, recupera tantissimi palloni e si propone sempre con i tempi giusti;



Garritano 7: Tra i migliori dei suoi, sempre pronto ad inserirsi palla al piede con la sua velocità crea pericoli alla difesa ospite. Assist delizioso il suo per il gol di Cocco; (86' Laribi sv)



Schiavone 6,5: Recupera tanti palloni e lo fa con qualità, fa ripartire i suoi creando non pochi pericoli sulla fascia destra;



Crimi 6,5: Tanta quantità e sostanza per lui, importantissimo nell'economia del gioco della sua formazione;



Falasco 6,5: La sua velocità mette in ansia la difesa frusinate, pressa a tutto campo e crea spesso superiorità numerica;



Ciano 6,5: Imprevedibile palla al piede, si rende anche pericoloso su calcio di punizione;



Cocco 7: Si rende pericoloso già nei primi minuti di gioco, chiede un calcio di rigore che non gli viene assegnato, ma dopo pochi minuti sblocca il match grazie al tocco sotto porta su assist di Garritano;



All.Camplone 7: Chi guarda questa partita e poi guarda la classifica non riesce a spiegarsi perché i bianconeri siano in zona retrocessione. Che peccato il pari nel finale.



FROSINONE



Bardii 6: Incolpevole sul gol di Cocco, si destreggia bene sulle palle alte e tiene in vita il Frosinone con due interventi importanti;



Terranova 6: Tiene vivo il Frosinone con qualche giocata di livello in fase difensiva, si rende pericoloso nella ripresa con qualche avanzata in area cesenate;



Ariaudo 5,5: Soffre Cocco in avvio di gara, non riesce mai a stargli dietro con il fisico anche se nella ripresa ha meno da fare;



Krajnc 5,5: Non una partita eccezionale per il difensore, soffre la velocità di Garritano. Troppo spesso in ritardo. (67' Gori 6): porta ritmo in mezzo al campo e anche muscoli che servivano;



Fiamozzi 5: Tra i colpevoli sul gol del Cesena, in difficoltà per tutta la gara soprattutto a causa della velocità di Garritano;



Maiello 6: Mezzo punto in più per l'assist nel finale che vale il gol del pari di Mokulu. Partita, tutto sommato, sottotono per il centrocampista del Frosinone che soffre la corsa di Garritano;



Sammarco 6: La sua esperienza lo aiuta in una partita complicata, nella ripresa si prende la squadra sulle spalle, ma non riesce ad incidere come vorrebbe; (81' Mokulu 7): Entra e cambia la partita, chiede un calcio di rigore per un fallo di mano di Laribi, poi realizza il gol del pareggio nei minuti di recupero grazie anche ad un'uscita sciagurata di Agliardi;



Soddimo 5: Ombra di se stesso, ci prova, ma a volte di intestardisce con la palla tra i piedi. Esce nella ripresa; (73' Kragl sv)



Crivello 6: Uno dei pochi a rendersi pericoloso, anche se Schiavone non gli permette di avanzare con continuità;



Dionisi 5,5: Con tutto il suo reparto soffre tantissimo la difesa attenta del Cesena, cerca di inventare qualcosa con il gemello d'attacco Ciofani, ma i due vengono spesso isolati;



Ciofani 5,5: Abbandonato a se stesso, non riceva palloni giocabili anche per abilità dei difensori che lo anticipano con puntualità;

All.Marino 6: alla squadra manca il mordente giusto per una partita fondamentale, soprattutto dopo il risultato della Spal, anche se alla fine azzecca la scelta Mokulu e porta a casa almeno un punto.



TABELLINO



Cesena-Frosinone 1-1



Cesena (3-5-2): Agliardi; Perticone, Capelli, Ligi; Balzano, Garritano (86' Laribi), Schiavone, Crimi, Falasco; Ciano, Cocco. All.Camplone. A disposizione: Cavallari, Setola, Panico, Akammadu, Bardini, Di Roberto, Renzetti, Vitale.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Terranova, Ariaudo, Krajnc (67' Gori); Fiamozzi, Maiello, Sammarco (81' Mokulu), Soddimo (73' Kragl), Crivello; Dionisi, Ciofani. All.Marino. A disposizione: Zappino, Volpe, Pryma, Frara, Mamic, Russo.

Marcatori: 21' Cocco (C), 91' Mokulu (F)



Ammoniti: Soddimo (F), Garritano (C), Ciano (C), Dionisi (F), Crimi (C).