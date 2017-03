Calciomercato Lazio, agente Rossi: "Infortuni superati, vuole una squadra ambiziosa"

31/03/2017 22:17

CALCIOMERCATO LAZIO AGENTE ROSSI / Giuseppe Rossi torna in Italia? E' di oggi la notizia del ritorno di fiamma della Lazio e dell'interessamento del Genoa per lui. L'attaccante italo-americano, attualmente al Celta Vigo, non rientra più nei piani della Fiorentina ed è alla ricerca di una nuova squadra dove rilanciarsi dopo due anni difficili.

"Se può tornare in Serie A? Assolutamente sì", ha esordito il suo agente Andrea Pastorello a 'gazzamercato'. "Lo vado a trovare tra due giorni in occasione di Celta-Las Palmas - ha aggiunto - e faremo insieme il punto della situazione. Lo trovo molto carico e con tantissima voglia di dimostrare il suo valore. Pepito ha ritrovato continuità dal punto di vista fisico e gli infortuni ormai sono completamente superati. Ora Rossi chiede una chance in una squadra ambiziosa che lo possa valorizzare dal punto di vista tecnico”.

D.G.