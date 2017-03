Calciomercato Juventus, l'agente lancia Meret: "Destinato a grandi palcoscenici. Sul futuro..."

31/03/2017 22:09

CALCIOMERCATO JUVENTUS MERET / Due sconfitte consecutive non cancellano una stagione davvero clamorosa. La Spal, da neopromossa, è ancora in piena lotta per la promozione diretta in Serie A e tra i protagonisti di questa grande cavalcata va assolutamente cerchiato in rosso il nome di Alex Meret, arrivato in prestito dall'Udinese. Sul portiere classe '97, già nel giro della Nazionale, si sono inevitabilmente attivate le big europee, con Juventus e Liverpool in prima fila. Intervenuto ai microfoni di 'Gazzamercato.it', l'agente Andrea Pastorello fa il punto sulle voci di calciomercato e racconta: "Sta vivendo un’annata splendida sia a livello personale che di squadra. Non potevamo immaginare l’estate scorsa, quando abbiamo scelto la Spal, che potessero lottare per i primissimi posti. È stato inaspettato vedere la Spal così in alto, ma Meret sta avendo grande continuità di rendimento. Il doppio salto dalla B alla Nazionale lo ripaga di quanto sta facendo. Meret non è inferiore a nessuno. Gioca in un ruolo delicato e bisogna restare sempre con i piedi per terra, ma sulle sue doti non ho dubbi. È destinato a palcoscenici importanti. Stiamo valutando insieme cosa possa essere meglio per la sua crescita: abbiamo centrato la scelta quest’anno con la Spal. Valuteremo con la massima attenzione la scelta da effettuare in estate per trovare la soluzione migliore. È un ragazzo giovane e quindi la decisione ha un peso maggiore per il prosieguo della sua carriera: dovremo scegliere bene cosa fare".



L.P.