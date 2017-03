Calciomercato Lazio, pressing su Gonzalo Rodriguez

31/03/2017 21:56

CALCIOMERCATO LAZIO GONZALO RODRIGUEZ FIORENTINA / La Lazio si guarda già intorno. Ha capito che questa sarà l'ultima stagione nella Capitale per Stefan de Vrij e si sta muovendo per trovare un nuovo 'dominante' per la propria difesa. Secondo 'laziopress' il prescelto sarebbe Gonzalo Rodriguez, esperto centrale argentino che a giugno lascerà la Fiorentina a parametro zero.

Il ds Igli Tare, infatti, avrebbe già allacciato i primi contatti col suo entourage che ha fatto sapere al dirigente biancoceleste le richieste del giocatore: un biennale da 1,1 milioni all'anno più bonus. Sul difensore c'è anche la Sampdoria, oltre che le due milanesi Inter e Milan.

D.G.