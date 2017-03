Haladas, UFFICIALE: Kiraly annuncia il rinnovo a 41 anni

31/03/2017 21:44

HALADAS KIRALY / L'Europeo francese è stato la sua ultima avventura tra i pali della Nazionale. Ma a 41 anni, che compirà domani, Gabor Kiraly non ha ancora intenzione di lasciare il calcio giocato. L'estremo difensore ungherese, che ha fatto impazzire il web con i suoi ormai celebri pantaloni lunghi con cui si presenta in campo, ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale l'accordo per il rinnovo del contratto con l'Haladas, facendo slittare la scadenza al 30 giugno 2019. "Mi avevano offerto il contratto tempo fa - spiega Kiraly - Ma prima di accettare ho voluto recuperare pienamente dal mio infortunio".



L.P.