Manchester United, Griezmann si allontana: due le alternative

31/03/2017 21:33

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED GRIEZMANN LUKAKU MBAPPE / Antoine Griezmann si allontana dal Manchester United. Il futuro del francese sembrava dover essere Oltremanica, ma le sue recenti dichiarazioni d'amore per l'Atletico Madrid hanno rimescolato le carte in tavola.

Come rivela il 'Daily Mail', la punta ha deciso di restare in Spagna anche il prossimo anno: oltre alle recenti esternazioni, infatti, avrebbe confidato ad amici stretti di continuare l'avventura ai 'Colchoneros' per un'altra annata nonostante la possibilità dei 'Red Devils' di pagare la sua clausola rescissoria da 87,5 milioni di euro. Una condizione che ha spinto José Mourinho a vagliare due alternative: secondo il tabloid i primi due nomi sulla sua lista ora sono quello di Romelu Lukaku dell'Everton e Kylian Mbappé del Monaco.

D.G.