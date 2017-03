Calciomercato Roma, il futuro di Vermaelen nelle mani di Monchi

31/03/2017 21:18

CALCIOMERCATO ROMA VERMAELEN BARCELLONA / Monchi non è ancora il ds della Roma eppure dovrà affrontare subito un primo 'problema' al suo arrivo nella Capitale. Come mette in evidenza 'Sport', il (più che probabile) futuro dirigente giallorosso dovrà maneggiare tra le proprie mani la 'patata bollente' Vermaelen.

Sbarcato in Italia la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto o, in alternativa, possibilità di rinnovo del prestito. Il belga, però, quest'anno non ha mai convinto, complice anche qualche problema fisico di troppo, collezionando appena 600 minuti di gioco. Spalletti lo ha sempre difeso davanti alla stampa, ma il suo futuro a Roma sembra essere nelle mani di Monchi: il riscatto appare improbabile oggi come oggi, spetterà a lui decidere se concedergli un'altra stagione di prova oppure rispedirlo in Catalogna.

