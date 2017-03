Calciomercato Serie B, il punto di Cm.it sulla giornata: la Juventus 'parcheggia' Orsolini

Matteo Fantozzi - Giovanni Remigare

31/03/2017 21:20

CALCIOMERCATO SERIE B - Le notizie di calciomercato Serie B si rincorrono sempre più con il passare delle giornate. Molti i giovani osservati da squadre di blasone anche della massima categoria. Tra questi figura Riccardo Orsolini. L'esterno in forza all'Ascoli, ma di proprietà della Juventus, per la prossima stagione potrebbe esser girato nuovamente in prestito, ma ad una squadra di Serie A. Il Sassuolo figura tra le prime scelte per far crescere il talento, ma sulle sue tracce ci sono anche Genoa e Udinese.

Calciomercato Serie B, da Pigliacelli a Brocchi: le trattative di giornata

Altro giovane interessante che smuove il calciomercato è il portiere Mirko Pigliacelli, oggi al Trapani in prestito dal Pescara. L'estremo difensore dei siciliani tornerà quasi certamente a vestire la maglia del Delfino, anche se l'interesse nei suoi confronti di Verona e Chievo potrebbe far cambiare le cose. Il Novara vuol tenersi Marco Chiosa: nelle prossime settimane è previsto un incontro con il Torino per pianificare il tutto. Il difensore classe '93 piace anche a Bari e Verona. Attenzione alle scadenze di contratto: il prossimo giugno termina il rapporto tra Felipe Avenatti e la Ternana, sull'attaccante uruguaiano ci sono gli occhi di Udinese e Palermo.

Altra scadenza di lusso è quella di Darmjan Djokovic, per il centrocampista croato, oggi allo Spezia, sembra esserci pronto un derby tra Sampdoria e Genoa per accapararsi il 26enne ex Greuther Fürth. Mimmo Di Carlo è in scadenza di contratto con lo Spezia e pensa già al futuro, si parla di un possibile rinnovo con i liguri anche se sul tecnico ex Chievo Verona, è trapelato un certo interesse del Brescia qualora dovesse lasciare la guida delle rondinelle l'attuale allenatore Gigi Cagni. Cristian Brocchi è in cerca nuove avventure, voci di corridoio lo vedono vicino al Palermo, anche se dal capoluogo siciliano appare quasi scontata la permanenza di Diego Lopez sulla panchina rosanera.