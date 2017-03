Calciomercato Juventus, Zico 'frena' Vinicius Jr: "Troppe pressioni"

31/03/2017 20:32

CALCIOMERCATO JUVENTUS VINICIUS JR / Il soprannome è di quelli pesanti, come dimostrano i tanti che prima di lui sono stati accostati al fenomeno del Barcellona salvo poi deludere le attese. Questa volta, però, in Brasile non vogliono sbagliare con quello che per molti è davvero il 'nuovo Neymar'. Stiamo parlando di Vinicius Junior, gioiello classe 2000 del Flamengo che ha già fatto impazzire gli sponsor, come la Nike che lo ha praticamente blindato, ed i top club europei. Dal Barcellona al Real, passando per Manchester City, Paris Saint-Germain e pure la Juventus. Tutti in allerta, ma la leggenda brasiliana Zico frena: "Troppe pressioni su di lui. Molti si sono persi come Rafinha, Thomás, Lorran, Muralha e Adryan… La testa è molto importante e anche chi ti sta attorno" le parole riportate da 'tuttosport.com'.

L.P.