Inter, D'Ambrosio esalta Pioli: "Grazie a lui ho conquistato la Nazionale"

31/03/2017 20:15

INTER D'AMBROSIO / Mentre il futuro di Stefano Pioli continua a tener banco ed a catalizzare le news Inter di calciomercato, i tifosi e, soprattutto, la squadra sembrano essersi schierati dalla parte dell'attuale tecnico nerazzurro. Grandi meriti della rimonta interista vanno proprio all'allenatore, ed a sottolinearlo è ancora una volta il terzino Danilo D'Ambrosio, uno di quelli che più hanno beneficiato della cura Pioli in questi mesi. Rientrato ad Appiano Gentile dopo la prima convocazione in Nazionale, il laterale nerazzurro ha parlato ai microfoni di 'Inter Channel': "Ringrazio Ventura per avermi dato l'opportunità, ringrazio mister Pioli e i miei compagni perché è grazie a loro che ho ottenuto la maglia della Nazionale. È una bella soddisfazione, esserci e sapere di poter dare il proprio contributo. Ora sta a me tramite le prestazioni con la maglia nerazzurra di poter dimostrare di meritare più spazio in Nazionale".



La testa, però, va subito al prossimo impegno di campionato, lunedì sera contro la Sampdoria in un 'San Siro' che si preannuncia nuovamente gremito: "È uno stimolo in più, questo ci fa capire che se continuamo a giocare come stiamo facendo, con determinazione, fame e voglia i tifosi ci acclamano, ci vogliono bene e ci sostengono perché vogliono vedere la maglia sudata, ed è quello che cercheremo di fare da qui fino alla fine del campionato".

Inter, D'Ambrosio è rinato: ora il rinnovo

Dal derby, ovvero dall'esordio di Pioli, è iniziata la nuova vita di D'Ambrosio in nerazzurro. Da possibile partente è diventato l'unico terzino davvero inamovibile nella rosa a disposizione del tecnico, arrivando a conquistare, come detto, una meritata convocazione nella Nazionale del Ct Giampiero Ventura. E la priorità dell'Inter, ora, diventa il rinnovo del laterale campano. In scadenza di contratto nel 2018, D'Ambrosio, come raccontato da Calciomercato.it, ha avuto nelle scorse settimane degli incontri con la società per discutere del rinnovo. Ancora nessuna fumata bianca, ma filtra ottimismo.



L.P.