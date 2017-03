Manchester United, mea culpa Mourinho: "Ho sbagliato con Schweinsteiger"

31/03/2017 19:53

MANCHESTER UNITED MOURINHO SCHWEINSTEIGER / Mea culpa Mourinho in conferenza stampa. Il tecnico del Manchester United ha parlato di Schweinsteiger, trasferitosi ai Chicago Fire: "Con lui ho sbagliato, non sono stato giusto. Gliel'ho detto. Mi dispiace per come è andata nella prima parte di stagione e mi pento. Quando mi ha chiesto di andarsene, ho acconsentito: abbiamo perso un grande professionista e forse avremmo avuto bisogno ancora di lui. Ma dovevo lasciarlo andare".

B.D.S.