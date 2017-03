Napoli-Juventus, i bianconeri non cambiano hotel. E la città si prepara ad 'accogliere' Higuain

Gennaro Arpaia (@gennarojenius9)

31/03/2017 20:08

NAPOLI ATTESA JUVENTUS / Una sfida lunga novant'anni, perché da quando il Napoli è nato nessuna squadra più della Juventus ha rappresentato la perfetta rivale. Quella tra azzurri e bianconeri è una gara tutta particolare, attesa con impaziente speranza dal popolo napoletano, che tra campo e calciomercato ha tanto da rinfacciare alla squadra di Allegri: dall'acquisto di Higuain alle sconfitte stagionali allo Stadium, tutto fa pensare che al 'San Paolo' andrà in scena una gara di nervi, che dovrà pensare necessariamente anche all'uscita di mercoledi, quando le stesse squadre si incontreranno allo stesso posto, ma stavolta per una sfida di Coppa Italia in cui i partenopei dovranno provare a ribaltare il 3-1 bianconero dell'andata.

Napoli-Juventus, stesso albergo anche con Higuain

Il fattore Higuain può però far saltare il banco. La Juve è preoccupata, sa che i napoletani non hanno dimenticato né perdonato l'argentino e proveranno a metterlo in difficoltà in tutti i modi. Dal campo agli spalti, come anche lontano dallo stadio. Ecco perché, preoccupata da potenziali disturbatori, la società bianconera ha scelto di barricarsi al solito hotel di lusso fuori dal centro città, di ripartire domenica sera dopo la gara e poi far ritorno a Napoli il martedi pomeriggio. Niente permanenza lunga e decisione di chiudersi in Corso Vittorio Emanuele, lì dove negli ultimi anni i juventini hanno sempre trovato rifugio.



Qualcuno aveva ipotizzato un cambio della struttura con spostamento sulla collina di Posillipo, per allontanare ancora di più eventuali incursori soprattutto nella notte tra sabato e domenica, ma alla fine la scelta è stata diversa. Napoli aspetta, pronta ad accogliere i rivali di sempre. E Higuain? Per lui, sicuramente il più chiacchierato delle ultime news Napoli in vista del match, la tifoseria si spaccherà: da una parte quelli pronti a contestarlo dal primo all'ultimo minuto, dall'altro chi, col cuore spezzato, spera di vederlo in campo il minor tempo possibile.