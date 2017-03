Torino-Udinese, Delneri: "Partita impari per noi"

31/03/2017 19:32

TORINO UDINESE DELNERI CONFERENZA / Conferenza stampa per Luigi Delneri in vista di Torino-Udinese, lunch match della 30esima giornata di Serie A. Il tecnico friulano ha affermato: La sosta ci ha restituito poco. Abbiamo ancora dei ragazzi con problemi. Parlo di Thereau, Karnezis, Fofana, Felipe. Speriamo, a parte Fofana, di poterli recuperare per le prossime gare".

Delneri poi parla di De Paul: "Si sta adattando a un ruolo che non era magari nelle sue caratteristiche. Ha grandi margini di miglioramento nel futuro, soprattutto se ragiona nell'ottica di lavoro di squadra. In questo senso sta lavorando molto bene. Sta trovando la via del gol e questo è importante, soprattutto per la squadra. Zapata? Ha più motivazione che stanchezza. La chiamata della nazionale è un salto importante per lui, e ha confermato l'ottimo lavoro che sta facendo qui. E' tornato in ottima condizione, l'età e la forza sono dalla sua".

Sul Torino il tecnico bianconero spiega: "E' stato costruito per obiettivi diversi dai nostri. Ha il capocannoniere, nazionali titolari. Per noi è una gara sulla carta iimpari. Sono una squadra fisica, ma all'andata abbiamo dimostrato di poter crear loro difficoltà. Belotti? In difesa concediamo poco, subiamo pochi tiri rispetto alla produzione avversaria. Per Belotti parlano i numeri. Quando una squadra ha un giocatore da così tanti gol, può ambire a traguardi importanti".

B.D.S.