Napoli-Juventus, De Magistris è d'accordo: "Pernacchio a Higuain"

31/03/2017 19:42

NAPOLI DE MAGISTRIS HIGUAIN PERNACCHIO / Gonzalo Higuain tornerà al 'San Paolo' per la prima volta da avversario, con indosso la maglia della Juventus. Si preannuncia per l'argentino una serata decisamente complicata, proprio in quello stadio per fino alla scorsa stagione lo ha osannato. I fischi faranno male, lo ha ribadito anche Cavani, che li ha sentiti eccome al suo ritorno a Fuorigrotta col Psg. Stavolta però sarà diverso, perché indossare la casacca bianconera nell'impianto del Napoli porta sempre con sé conseguenze ambientali a parte.

Atteso il tutto esaurito, con la maggior parte dei sostenitori azzurri pronti a fischiare Higuain. Non tutti però intendono lasciarsi andare al 'semplice' fischio, preferendo proporre qualcosa che possa fare il giro del web, che resti nella memoria del giocatore, come ad esempio una gigantesca e collettiva pernacchia, seguendo le orme dell'immortale De Filippo, stando alle ultime news Napoli. Un gesto di scherno, preferendo l'ironia ad eventuali cori beceri e deprecabili. Higuain come Quagliarella e Cavani. L'attenzione del San Paolo sarà tutta per lui.

Napoli-Juventus, De Magistris concorda con il pernacchio a Higuain

Non soltanto i tifosi si sono schierati in favore di questo 'movimento del pernacchio' nato online. Al loro fianco c'è anche il sindaco De Magistris, che difficilmente perderà la chance di assistere a questi big match dal vivo.

Intervenuto a 'Radio Rai', il sindaco di Napoli si è lasciato andare a un commento sull'iniziativa per il 'Pipita'. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Quest'anno ricorrono i 50 anni dalla morte di Totò e la pernacchia ha fatto parte di molti dei suoi film. Oltre al fischio, direi dunque che una pernacchia ci sta tutta".

PRONOSTICO - ""Spero davvero che il Napoli di Sarri possa riuscire a vincere sia la gara di domenica sera che quella di mercoledì in Coppa Italia. Diciamo che per entrambe le partite dico uno fisso, anche se non mi piacere fare dei pronostici".

L.I.