Ternana, Liverani avverte il Novara: "Rispetto sì, ma niente paura"

01/04/2017 04:28

TERNANA LIVERANI / Fabio Liverani, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sulla sua Ternana in vista del match contro il Novara: "Vogliamo provare a sfatare il tabù in trasferta, ma affrontiamo una squadra molto forte. E' una delle blasonate per entrare nei play-off e ci saranno momenti in cui soffriremo. Dovremo cercare di non farli giocare nel loro modo migliore. Abbiamo le qualità e le potenzialità per creargli problemi. Da quando hanno optato per la difesa a tre con due esterni hanno trovato maggiore equilibrio: davanti hanno tre calciatori pericolosi. Questa partita non è semplice da preparare, abbiamo grande rispetto per loro, ma nessuna paura".

M.D.A.