Napoli-Juventus, De Filippo insegna: dai social pernacchio ad Higuain

31/03/2017 18:49

NAPOLI JUVENTUS HIGUAIN PERNACCHIO / Ditelo con un pernacchio: meno due giorni a Napoli-Juventus, 48 ore circa al ritorno di Gonzalo Higuain al 'San Paolo' e i tifosi azzurri si stanno preparando ad accogliere il grande ex. Il 'Pipita' calcherà nuovamente l'erba dell'impianto di Fuorigrotta ma questa volta per lui niente applausi e boati: le news Napoli si dividono su quale sarà l'accoglienza che la 'torcida' partenopea dedicherà a quello che dalla parti del Vesuvio è definito 'traditore' per il suo passaggio nel calciomercato estivo alla rivale di sempre, la Juventus.

Indifferenza, fischi o... un bel pernacchio! Il popolo social sembra aver scelto la strada della fantasia per manifestare il suo dissenso contro l'ex idolo che ha infranto migliaia di cuori azzurri. Su Facebook sta riscuotendo un discreto successo l'evento 'O' Pernacchio ad Higuain direttamente dallo Stadio di Napoli'. Oltre undicimila le persone che hanno già detto sì tra chi parteciperà all'evento e chi si è detto interessato. Un "Neapolitan Flash Mob", scrivono gli organizzatori, che si rifà ad una storica scena di Eduardo De Filippo, nella quale l'attore spiegava nei dettagli come 'accogliere' il Duca Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari, un nobile che passava nei vicoli del quartiere con la sua automobile, infischiandosene di creare problemi agli abitanti dei bassi.

Napoli-Juventus, mobilitazione social: pernacchio per Higuain

Mano molle, labbra un po' umettate per un suono che sintetizza in pieno il disprezzo di un popolo intero. Quello che ne 'L'Oro di Napoli' era rivolto al signorotto locale, incapace di avere un po' di riguardo per la gente dei vicoli. Quello che domenica sera avrà come destinatario il 'Pipita' Higuain: l'Oro di Napoli che da luglio ha deciso di andare a brillare dalle parti di Torino, non pensando ai migliaia di cuori infranti. Un'offesa da ripagare con il suono della tradizione: un pernacchio!

B.D.S.