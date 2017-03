Roma-Empoli, i convocati di Spalletti: out De Rossi

31/03/2017 18:54

ROMA EMPOLI CONVOCATI SPALLETTI / Nella giornata di domani si disputerà la sfida all'Olimpico tra Roma ed Empoli. Ecco le scelte del tecnico Spalletti per la sfida, della quale non farà di certo parte De Rossi, escluso per le proprie condizioni fisiche.

Portieri: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Wojciech Szczesny.

Difensori: Abdullahi Nura, Kostas Manolas, Emerson Palmieri, Mário Rui, Federico Fazio, Thomas Vermaelen, Bruno Peres, Juan Jesus, Antonio Rudiger.

Centrocampisti: Gerson, Diego Perotti, Clement Grenier, Leandro Paredes, Radja Nainggolan.

Attaccanti: Mohamed Salah, Stephan El Shaarawy, Francesco Totti, Edin Dzeko.

L.I.