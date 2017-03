Calciomercato Lazio, torna calda la pista Pepito Rossi

31/03/2017 18:46

CALCIOMERCATO LAZIO ROSSI GENOA / 'Pepito' Rossi a fine stagione lascerà certamente il Celta Vigo, al quale è al momento in prestito. L'esperienza in Spagna non è stata esaltante: soltanto 17 presenze e 3 gol per l'attaccante ancora di proprietà della Fiorentina. Anche se di ritorno, difficilmente l'ex viola rimarrà in Toscana. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', ci starebbe pensando seriamente la Lazio. Non solo: anche il Genoa sarebbe interessato.

N.L.C.