Napoli-Juventus, resta il dubbio Reina e si ferma un altro azzurro

31/03/2017 18:26

NAPOLI JUVENTUS REINA GIACCHERINI / Recuperato Hysaj, Maurizio Sarri deve fare anora i conti con il dubbio Reina in vista della sfida tra Napoli e Juventus. Il portiere spagnolo anche oggi non si è allenato con il resto del gruppo, limitandosi a svolgere lavoro differenziato sul campo, come Tonelli. Per gli azzurri un nuovo problema arriva da Giaccherini: il centrocampista ha abbononato al seduta pomeridiana per un problema muscolare.

B.D.S.