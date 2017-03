Calciomercato Inter, sprint Berardi: ecco come lo farebbe giocare Pioli

Alessandro Caltabiano

31/03/2017 18:22

CALCIOMERCATO INTER BERARDI / Domenico Berardi. L'Inter ha scelto. Per diversi mesi il giovane attaccante calabrese è stato accostato ai nerazzurri in tandem con un altro enfant prodige del calcio italiano, vale a dire Bernardeschi, che però potrebbe compiere un altro percorso accasandosi alla Juventus. Viceversa, Ausilio e i suoi collaboratori intendono provare il tutto per tutto per convincere il Sassuolo a cedere il suo pupillo nella prossima sessione di calciomercato. Il club emiliano, del resto, si è già espresso chiaramente. Giusto qualche giorno fa il Ds Carnevali ha posto la questione in questi termini: "Ci fa piacere che i grandi club seguano i nostri gioielli, vuol dire che i nostri scout hanno fatto un grande lavoro con i giovani. Non siamo preoccupati all'idea che l'Inter ci faccia un'offerta, ma se vogliono prendere Berardi dovranno farsi sentire, perché finora a noi non è arrivato niente". Ancora prima si era fatto sentire il presidente Squinzi: "Io di Domenico vorrei fare una bandiera del Sassuolo, ma se poi arriva qualcuno con 45-50 milioni di euro...".

Inter, Berardi: una valida alternativa a Candreva e Perisic per Pioli

Il calciomercato Inter piazzerebbe un grande colpo in prospettiva con Berardi. Il ragazzo è un classe 1994, dunque vicino al 23esimo compleanno, ma ha già numeri importanti in Serie A e ha dato mostra non solo delle sue qualità, ma anche di una personalità propria dei grandi calciatori. In più, può vantare una forte duttilità: in questa stagione agli ordini di Di Francesco, uno che utilizza esterni mancini a destra e calciatori destri sulla sinistra, l'ex Crotone è riuscito a farsi valere su entrambe le corsie. La sua adattabilità potrebbe essere preziosa anche in nerazzurro, con Pioli che potrebbe schierarlo indifferentemente su entrambi i lati garantendosi un'ottima alternativa rispetto a Candreva e Perisic. Anche perché i due non sono più giovanissimi, soprattutto l'ex Lazio (30 anni compiuti a febbraio). Insomma, se Candreva è il presente Berardi potrebbe essere il futuro, e andrebbe a inserirsi gradualmente nel contesto nerazzurro per poi 'ereditare' il posto di uno dei migliori calciatori del panorama italiano degli ultimi anni. L'unico dubbio riguarda le sue condizioni fisiche. L'esterno neroverde aveva infatti segnato 2 gol nelle prime 2 partite di campionato, salvo poi infortunarsi e restare ai box fino a gennaio. Da lì in poi, tanta corsa e qualche assist, ma nessun gol. E questo è forse l'aspetto su cui l'Inter dovrà ragionare di più, prima di versare i 50 milioni di euro chiesti dal Sassuolo.