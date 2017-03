Manchester City, pronta la rivoluzione di Guardiola: pronti 17 addii

31/03/2017 18:14

MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Una stagione difficile per Guardiola alla guida del Manchester City, eliminato in Champions League dal Monaco, ha saputo tener testa alle concorrenti per le vette della classifica in Premier, nonostante non pochi cali. E' oggi al terzo posto, a due punti dal secondo occupato dal Tottenham. A -1 c'è il Liverpool di Klopp, con lo United di Mourinho a -5. I giochi non sono però ancora fatti ma, al di là di come terminerà quest'annata, quella che verrà potrebbe veder ripartire l'ex Barcellona e Bayern da un altro gruppo di giocatori.

Stando infatti a quanto riportato da 'Sport.es', ben 17 membri della rosa del City potrebbero trovar casa altrove. Sei sono i calciatori ins cadenza di contratto che, ad oggi, non paiono destinati al rinnovo del contratto: Caballeto, Touré, Navas, Clichy, Sagna e Zabaleta.

A questi dovranno essere aggiunti quei calciatori sui quali Guardiola non pare proprio voler fare affidamento: Denayer, Nasri, Bony, Mangala e Hart, che i tifosi granata sperano di trattenere a Torino.

Maggiori dubbi sull'ultimo gruppo di 'sacrificabili' ma, riporta 'Sport', per il bene del gioco di Guardiola, potrebbero dover lasciare il club. Si tratta di Fernando, Delph e del pezzo pregiato della rosa, Aguero.

Kompany invece potrebbe pagare i tanti infortuni patiti, mentre Iheanacho e Nolito non sono riusciti a dare quanto ci si aspettava da loro.

L.I.