DIRETTA Serie A, Sassuolo-Lazio: formazioni ufficiali. Segui la cronaca LIVE

01/04/2017 17:00

DIRETTA SERIE A SASSUOLO LAZIO LIVE / Torna la Serie A: la 30esima giornata del massimo campionato si apre con Sassuolo-Lazio. I neroverdi non vincono dal 19 febbraio e sono reduci dalla sconfitta sul campo della Roma; i biancocelesti - attesi in settimana dal derby proprio con i giallorossi - sono in serie positiva da sette turni.

FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Dell'Orco, Acerbi, Cannavaro, Lirola; Missiroli, Aquilani, Pellegrini; Politano, Defrel Berardi. All.: Di Francesco

Lazio (4-3-3): Strakosha; Patric, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; F.Anderson, Immobile, Lulic. All.: Inzaghi

CLASSIFICA: Juventus 73; Roma 65; Napoli 63; Lazio 57; Inter 55; Atalanta 55; Milan 53; Fiorentina 48; Sampdoria 41; Torino 40; Chievo 38; Udinese 36; Bologna 34; Cagliari 32; Sassuolo 31; Genoa 29; Empoli 22; Palermo 15; Crotone 14; Pescara 12.

