Chelsea, Conte categorico: "Hazard resta con noi"

31/03/2017 18:17

CALCIOMERCATO CHELSEA HAZARD REAL MADRID CONTE / Il Real Madrid insiste per Eden Hazard: è degli ultimi giorni la notizia secondo cui i 'blancos' vorrebbero offrire 115 milioni al Chelsea per il talento belga. Ma Antonio Conte, tecnico dei 'Blues', vuole tenersi stretto il suo fenomeno e in conferenza stampa mette a tacere i rumours. "Hazard è un nostro giocatore ed è felice qui", ha detto. "Anche noi siamo contenti di lui, per cui non c'è problema. Le voci di mercato fanno parte del gioco e sono anche positive, perché vuol dire che i miei giocatori stanno facendo molto bene. Abbiamo l'esperienza per gestirle, è normale. Con Eden non ho parlato di questo, non c'è bisogno. Gli ho parlato della gara di domani col Crystal Palace, per noi è fondamentale".

N.L.C.