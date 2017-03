VIDEO CM.IT - Brescia-Entella, Breda: "Cagni ci conosce bene"

Dall'inviato Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

BRESCIA-ENTELLA CONFERENZA BREDA / Tra le gare più interessanti della giornata di news Serie B c'è sicuramente Brescia-Entella. Il match si gioca domani alle ore 15.00 allo Stadio Rigamonti. Ha parlato oggi in conferenza stampa il mister dei liguri Roberto Breda.

Brescia-Virtus Entella, Breda in conferenza stampa: "Possibile turnover"

Il tecnico ha svelato: "Luca Ceccarelli torna tra i convocati dopo il problema fisico, vedremo se partirà titolare. Invece Joel Baraye si è fermato e valuterò se schierare Simone Sini o Antonio Filippini al suo posto. Non sarà convocato Manuel Di Paola che andrà a giocare con la Primavera. E' giusto fargli fare minuti perchè comunque Michele Troiano è in diffida. Se fosse ammonito dobbiamo far riprendere ritmo al giovane." L'avversario ha sicuramente carte interessanti da giocare alcune anche grazie al calciomercato. Di recente infatti è stato cambiato allenatore con l'esonero di Cristian Brocchi. Breda sottolinea: "Bisogna stare attenti al Brescia, perchè al di là della classifica, hanno giocatori importanti. Inoltre Gigi Cagni ci conosce molto bene. Bisoli? Secondo me può diventare più forte del padre che era un ottimo giocatore".



Roberto Breda ha parlato anche del fatto che ci sono molte partite ravvicinate da giocare con il turno infrasettimanale la prossima settimana. Spiega: "Ci sono diverse gare e per questo potrebbe esserci un po' di turnover, ma magari non domani forse martedì. Vedremo quali saranno le scelte giuste da fare. Intanto però sarà importante riuscire a trovare le giuste risposte in campo. E' normale che la classifica corta emotivamente crea dei pensieri, ma questo non solo a noi. Anche gli avversari infatti devono fronteggiare la stessa situazione".

