Fiorentina, infortunio Bernardeschi: il comunicato UFFICIALE

31/03/2017 17:58

FIORENTINA BERNARDESCHI INFORTUNIO / Niente da fare per Federico Bernardeschi: il talento della Fiorentina non potrà scendere in campo contro il Bologna per il problema alla caviglia sinistra che lo ha costretto anche a saltare la Nazionale. Il club viola ha diramato il seguente comunicato: "Federico Bernardeschi ha svolto oggi lavoro ancora differenziato per il persistere della dolorabilità alla caviglia sinistra, seppur svolgendo lavoro atletico necessario a mantenere il condizionamento atletico. Nel corso della prossima settimana verrà eseguito una nuova valutazione per verificare la riduzione della sintomatologia nei gesti sport specifici, possibili ad oggi solo con terapia infiltrativa locale".

B.D.S.