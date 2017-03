Calciomercato Inter, da D'Ambrosio a Perisic: le 'plusvalenze' di Pioli

Maurizio Russo

31/03/2017 18:05

CALCIOMERCATO INTER PIOLI / Stefano Pioli si sta guadagnando la conferma per la prossima stagione a suon di prestazioni e risultati. E le ultime voci sul calciomercato Inter dicono che il tecnico emiliano sarà alla guida dei nerazzurri anche per l'annata 2017-18. Oltre ad essere riuscito a rimontare da metà classifica alla zona europea e ad aver ricompattato il gruppo, all'ex allenatore della Lazio va dato il merito di aver rivitalizzato alcuni calciatori 'spenti' durante la gestione de Boer, che hanno visto anche risalire le proprie valutazioni in chiave calciomercato. Tra questi c'è sicuramente il terzino Danilo D'Ambrosio, che prima spesso faceva panchina a vantaggio di Santon, e adesso è arrivato addirittura a conquistare la convocazione in Nazionale nell'ultimo impegno dell'Italia. Il contratto in scadenza nel 2018 va rinnovato per non rischiare di perderlo a costo zero, ma se la scorsa estate il suo cartellino valeva 3-4 milioni di euro, adesso è quasi raddoppiato. Discorso simile per Gary Medel: riportare il cileno in difesa è stata una intuizione molto positiva da parte di Pioli e le sirene inglesi sono tornate a cantare. A breve il gruppo Suning dovrebbe comunque blindarlo.

Calciomercato Inter, Kondogbia rinato con Pioli

Ma il caso più eclatante è quello che riguarda Geoffrey Kondogbia. Arrivato per circa 36 milioni di euro dal Monaco, il mediano francese era considerato un autentico flop. In estate si pensava ad una cessione, sfumata solo per evitare un minusvalenza da mettere a bilancio. Ora il transalpino ha ancora tanto da dimostrare, ma il suo valore è tornato sopra i 20 milioni. Infine una menzione la merita anche Ivan Perisic: dei 9 gol messi a segno in campionato, solo 2 risalgono al periodo di de Boer. Il croato ora vale più di 35 milioni di euro e Mourinho sarebbe pronto a fare carte false per portarlo al Manchester United.