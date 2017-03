Bayern Monaco - Infortunio Neuer, Ancelotti: "Col Real Madrid ci sarà"

31/03/2017 17:52

INFORTUNIO NEUER ANCELOTTI / Niente paura: Manuel Neuer sarà al suo posto a difendere la porta del Bayern Monaco contro il Real Madrid. Parola del tecnico dei bavaresi, Carlo Ancelotti, che in conferenza stampa ha rassicurato l'ambiente sulle condizioni del portiere. "E' pronto per giocare contro il Borussia Dortmund o contro il Real", ha detto l'allenatore. "Ha solo un piccolo problema a un dito del piede. Crediamo che la prossima settimana potrà allenarsi con noi". Dunque, come già previsto dallo staff medico del club tedesco dopo la piccola operazione al piede sinistro, Neuer salterà solamente le gare contro Augsburg e Hoffenheim.

N.L.C.