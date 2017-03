Calciomercato Inter, Conte resta in corsa. Pastorello: "Potrebbe lasciare il Chelsea"

Raffaele Amato

31/03/2017 17:53

CALCIOMERCATO INTER CONTE / Stefano Pioli rimane sulla panchina dell'Inter anche nella prossima stagione. Non solo: a giugno potrebbe rinnovare pure il suo contratto in scadenza nel 2018. Questa la doppia indiscrezione uscita nelle ultime ore per quanto riguarda il calciomercato Inter e che poi è stata in parte smentita dallo stesso Pioli: "Sono tutti preoccupati per il mio futuro, io invece sto benissimo. L’Inter me la sono meritata e mi sto giocando la chance nel migliore dei modi. Saranno i risultati a decidere, quindi devo pensare solo a lavorare". Ecco, appunto, i risultati: quelli ottenuti dal tecnico emiliano fin dal giorno del suo insediamento al posto di Frank de Boer sono eccellenti e hanno consentito a Icardi e compagni di riguadagnare terreno in campionato e tenere accese le speranze di qualificazione alla prossima Champions. Un obiettivo che, tuttavia, rimane difficile da raggiungere, specie dopo il mezzo passo falso pre-sosta a Torino. E che, secondo la principale corrente di pensiero, sarebbe decisiva per le sorti dell'ex Lazio. Tradotto: nel caso sfumasse, il gruppo Suning - al di là degli attestati di stima e delle conferme ufficiose - troncherebbe il rapporto virando su un altro allenatore.

Calciomercato Inter, consulente Conte: "Se arrivasse offerta da club con grande storia alle spalle..."

Una versione 2.0 di tale corrente è quella che dà come sicuro il nuovo cambio di guida tecnica, cioè il siluramento di Pioli, se dovesse liberarsi un tecnico top, a prescindere dal raggiungimento o meno dell'agognato terzo posto. Fino ad alcuni mesi fa i rumors di calciomercato facevano riferimento soltanto a Simeone, invece da qualche settimana in pole ci sarebbe Antonio Conte. Il tecnico pugliese è a un passo dal titolo col Chelsea e, secondo alcuni media inglesi, vicino a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2019. Quindi l'Inter non ha possibilità di ingaggiarlo? Non proprio, considerati i difficili rapporti con Abramovich (con cui ci sarebbero evidenti divergenze), l'offerta super di Zhang Jindong - 15 milioni netti per i prossimi quattro anni, oltreché un budget per la campagna acquisti da circa 150 milioni - e le dichiarazioni del suo consulente Federico Pastorello, che con l'Inter vanta eccellenti rapporti: "Futuro di Conte sarà al Chelsea? Se vinci un campionato e apri un ciclo, la priorità è senz'altro dare continuità al lavoro cominciato - ha detto al Memorandum di Milano come riportato dal sito 'gianlucadimarzio.com' prima di strizzare l'occhio alle possibili pretendenti del suo assistito, nerazzurri in primis - Però se arrivano offerte da club di livello, specie da quelli con grande storia alle spalle, potrebbero capitare nuove opportunità per il suo futuro".