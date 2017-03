Argentina, Andujar: "Messi non dovrebbe giocare più con la Nazionale"

31/03/2017 17:26

ARGENTINA ANDUJAR MESSI / Mariano Andujar è chiaro: "Messi non dovrebbe giocare più con l'Argentina". Il portiere ex Napoli parlando a 'Dos contra uno' spiega: "Ho pensato che Messi non sarebbe più tornato (il riferimento è al dopo finale di coppa America, ndr), ma ci tiene molto alla squadra. Non dovrebbe venire più, non è apprezzato. Tutti dicono che non gioca come con il Barcellona, che non ha voglia. Poi quando ha lasciato dopo il 9 luglio sono arrivati i cartelli per farlo tornare. Ci si rende del valore delle cose solo quando si perdono".

B.D.S.