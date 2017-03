Roma, Paredes ha le idee chiare: "Contro la Lazio come in Coppa col Lione"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

31/03/2017 17:26

ROMA PAREDES LAZIO SPALLETTI / Intervistato per l'AS Roma Match Program', il centrocampista di Spalletti, Leandro Paredes, ha fatto il punto sulla situazione, commentando le ultime news Roma. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "E' stata una buona occasione per stare con la mia famiglia e gli amici. Quando giochi ogni tre giorni c'è poco tempo per i figli".

ROMA - "Credo questa sosta ci volesse. Dovevamo vincere contro il Sassuolo in seguito all'eliminazione per mano del Lione. Riuscire a riposarci dopo era la cosa migliore. Spogliatoio? Siamo un bel gruppo di argentini ma mi trovo bene anche con gli altri. Di certo però passo più tempo con i miei connazionali".

EMPOLI - "Ho un bel ricordo. E' stato un anno grandissimo ad Empoli per me. Un bel gruppo e un bravissimo tecnico. Ringrazio tutti lì. La città poi mi ha voluto bene e trattato benissimo. Martusciello ha creduto in me dal primo giorno, aiutandomi molto. E' un ottimo tecnico e un grandissimo uomo. I rischi di questa gara sono tanti. Potrebbero fare la gara perfetta con di noi. Dovremo restare tranquilli per portare a casa il risultato".

Roma, Paredes è pronto per la Lazio in Coppa Italia

COPPA ITALIA - "Abbiamo un derby da recuperare con due reti di svantaggio. Sarà molto difficile. Per metterci in gara serviranno due reti. Prima però testa all'Empoli. In Coppa dovremo entrare in campo come contro i francesci. In Europa League abbiamo fatto una grandissima gara, anche se siamo purtroppo usciti dal torneo. Giocando come contro il Lione porteremo il risultato a casa".

OLIMPICO - "E' molto importante quando i tifosi ci sostengono. Dagli spalti sanno darci tante forza e spero continui a essere così nelle prossime gare stagionali".

SPALLETTI - "Mi chiede di migliorare nella fase difensiva soprattutto. Devo stare più vicino alla difesa, senza lasciare così tanti buchi, come capita giocando a due. Provo a fare tutto ciò che mi chiede il tecnico, allenandomi ogni giorni secondo le sue indicazioni".