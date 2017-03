Lega Serie A, Galliani riceve il via libera da Berlusconi

31/03/2017 17:37

LEGA SERIE A GALLIANI BERLUSCONI / Galliani potrà candidarsi alla presidenza della Lega di Serie A. Secondo l''Ansa', infatti, Berlusconi avrebbe dato il via libera alla candidatura dell'amministratore delegato del Milan, il quale ha comunque fatto sapere che non prenderà nessuna decisione fino al closing rossonero con la cordata cinese, previsto per il 14 aprile. A quel punto sarà una corsa contro il tempo: se entro il 18 aprile non ci sarà il rinnovo delle cariche, la Lega andrà incontro al commissariamento.

N.L.C.