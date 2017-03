31/03/2017 17:13

NAPOLI JUVENTUS MANDZUKIC / Sempre più in dubbio la presenza di Mario Mandzukic domenica sera al 'San Paolo' per Napoli-Juventus. L'attaccante croato anche oggi non si è allenato con il resto del gruppo per l'infiammazione al ginocchio sinistro di cui soffre da qualche giorno. Parte di allenamento con i compagni per Dybala, rientrato dopo gli impegni con la Nazionale. Domani rifinitura e partenza per Napoli.

B.D.S.