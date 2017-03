Calciomercato Fiorentina, Di Francesco sbotta: "Parole a sproposito sul mio futuro"

31/03/2017 17:23

CALCIOMERCATO FIORENTINA DI FRANCESCO / Ormai la rottura coi Della Valle e l'ambiente viola sono insanabili, per cui a meno di colpi di scena Paulo Sousa lascerà la Fiorentina al termine di questa stagione. Per la sua successione si fanno tanti nomi, anche se nelle ultime settimane ha preso maggiore consistenza la candidatura di Eusebio Di Francesco. Il tecnico del Sassuolo si sarebbe già incontrato con il Ds dei gigliati Pantaleo Corvino: l'ostacolo al matrimonio sarebbe la clausola rescissoria presente nel suo contratto coi neroverdi, in scadenza nel giugno 2019, fissata a circa 3 milioni di euro. Le prossime settimane saranno decisive in un senso o nell'altro, intanto alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio il diretto interessato, accostato pure alle panchine di Roma e Juventus, ha dribblato con stizza l'argomento futuro: "Adesso ho in testa solo la partita di domani, credo che del mio futuro se ne sia parlato pure troppo e a sproposito. Al Sassuolo sto bene, qui ho la possibilità di far crescere tanti giovani". Staremo a vedere.

R.A.