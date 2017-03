31/03/2017 17:21

CALCIOMERCATO MILAN KOLASINAC / Il Milan non molla la presa su Kolasinac, ma deve far presto. Il terzino sinistro dello Schalke 04, ex obiettivo della Juventus, è corteggiato anche da molte altre squadre, tra cui la Roma e il Manchester City. Ecco perché i rossoneri intendono stringere i tempi. Secondo 'Tuttosport', se il closing andrà in porto come previsto il 14 aprile, il bosniaco verrà immediatamente convocato in Italia per le visite mediche.

N.L.C.