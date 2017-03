Manchester United, Mourinho contro Pogba: panchina pronta

31/03/2017 17:00

MANCHESTER UNITED MOURINHO POGBA / Una emoji che manda in bestia Mourinho: come riferisce il 'Mirror', il manager del Manchester United non avrebbe gradito l'eccessiva attenzione che Pogba dedica alle attività commerciali, ultima in ordine di tempo la presentazione della sua emoji su Twitter. Proprio per questo, riporta il tabloid britannico, lo 'Special One' avrebbe chiesto all'ex centrocampista della Juventus di dedicarsi anima e corpo al campo. Il rischio per Pogba è finire in panchina nei prossimo impegni dei 'Red Devils'.

B.D.S.