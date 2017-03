Calciomercato Juventus, prezzo 'monstre' per Bellerin

31/03/2017 17:17

CALCIOMERCATO JUVENTUS BELLERIN / La Juventus guarda costantemente al futuro per rinverdire la propria rosa, specialmente in difesa. Dopo avere già blindato Caldara e Spinazzola, va ora alla ricerca di un altro giovane per il settore destro. I vari Barzagli, Lichtsteiner e Dani Alves iniziano a essere un po' in là con l'età. I bianconeri hanno dunque bisogno di un giocatore forte e di prospettiva per quella zona di campo. Il nome caldo è quello di Bellerin. Il terzino spagnolo in forza all'Arsenal è già piuttosto appetito da diverse big, in particolare da Barcellona e Manchester City. I 'Gunners', secondo il 'Mundo Deportivo', lo lasceranno andare solo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il giocatore, di scuola Barça, se proprio dovesse lasciare Londra preferirebbe farlo per tornare "a casa". Ma la Juventus non si scoraggia e monitora attentamente la situazione.

N.L.C.