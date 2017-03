Sassuolo-Lazio, Di Francesco: "Magnanelli come Biglia. Bravissimo Inzaghi"

31/03/2017 17:08

SASSUOLO LAZIO DI FRANCESCO / Eusebio Di Francesco riempe di elogi la Lazio alla vigilia della sfida del 'Mapei Stadium' proprio contro i biancocelesti valida per la 30esima giornata di Serie A: "Siamo in crescita e nelle ultime due settimane abbiamo potuto mettere più benzina nelle gambe, ma domani affronteremo una squadra importante che sta facendo un'ottima stagione - le parole del tecnico del Sassuolo - Simone Inzaghi è un bravo allenatore e ha a disposizione molti calciatori di primo livello, penso a Milinkovic-Savic che può diventare un top player e a Biglia, quello capace di dare qualità ed equilibrio, un po' come il nostro Magnanelli. Affrontare la Lazio dovrà darci tanti stimoli. Defrel? Non è ancora al meglio, ma si è messo a nostra disposizione", ha concluso.

R.A.