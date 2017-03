Napoli-Juventus, Alex Sandro 'smonta' gli azzurri

31/03/2017 16:38

NAPOLI JUVENTUS ALEX SANDRO / Intervistato da 'Sky', Alex Sandro si è soffermato sul doppio incrocio con il Napoli, togliendo importanza alle sfide che si giocheranno al 'San Paolo': "Domenica sarà una partita come le altre, vale lo stesso tre punti. Affrontiamo una squadra difficile. Sarà una partita molto bella. Il Napoli ha buoni giocatori, un'ottima struttura, è una squadra di qualità. Affronteremo il Napoli come affrontiamo le altre squadre"

In campo ci sarà anche un altro brasiliano, Allan: "Ha forza, qualità, è intelligenza. Ma sarà una sfida tra due grandi squadre, sarà emozionante non solo per i giocatori ma anche per i tifosi". Infine, sul clima ce attenderà la Juventus: "Sarà caldo, la città vive questa partita con passione. Sarà un bello spettacolo".

B.D.S.