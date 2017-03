Calciomercato Roma, 12 milioni per il centrocampista

31/03/2017 16:48

CALCIOMERCATO ROMA OZYAKUP / Con le dimissioni dal Siviglia, la nuova era di Monchi alla Roma può dirsi iniziata. Il ds "in pectore" giallorosso muove già i fili in vista del calciomercato estivo. Secondo la testata turca 'amkspor', il nuovo obiettivo dello spagnolo per il centrocampo sarebbe Ozyakup. Per il giocatore del Besiktas, in scadenza di contratto nel 2018, sarebbe pronta un'offerta da 12 milioni di euro. Il club di Istanbul vorrebbe liberarlo per 20 milioni, la trattativa è aperta.

N.L.C.