Roma-Empoli, Martusciello: "Spero abbiano la testa al derby. Ci servono punti"

31/03/2017 16:42

ROMA EMPOLI CONFERENZA MARTUSCIELLO / Giovanni Martusciello annuncia battaglia alla vigilia della sfida dell'Olimpico' contro la Roma di Luciano Spalletti valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A: "Stiamo bene nonostante nell'ultimo periodo siamo stati costretti ad allenarci a ranghi ridotti - le parole in conferenza stampa del mister dell'Empoli, quart'ultimo in classifica - Abbiamo bisogno di far punti, non importa se giocando bene o male. Siamo giunti nella fase clou del campionato, per questo dovremo essere bravi a catalogare la gara con la Roma come quella con qualsiasi altra squadra. Spero che la testa dei giallorossi sia già al derby con la Lazio, tuttavia conoscendo Spalletti non penso possano avere un calo di tensione".

LE SCELTE - In conclusione Martusciello ha fatto il punto sulle possibili scelte per l'incontro di domani: "Il cambio scontato sarà Barba per lo squalificato Costa, Mchedlidze è tornato ma si è allenato poco con la squadra e sotto l'aspetto dell'intensità non mi ha fatto vedere molto. Thiam? È giovane ed è stato bravo ad allenarsi bene in attesa della sua chance".

R.A.