Napoli-Juventus, arriva Higuain: niente suspense, sarà bombardato di fischi

NAPOLI JUVENTUS HIGUAIN / Non vi illudete: Gonzalo Higuain domenica sera sarà accolto con fischi e pernacchie. Inutile tentare di alimentare la suspense: non c'è una sola possibilità che il protagonista dell'ultimo calciomercato estivo venga ignorato, o addirittura applaudito, dai tifosi del Napoli. No way: sarà insultato, fischiato, schernito e chi più ne ha più ne metta. Semmai c'è da capire l'effetto che avranno i napoletani su di lui, ma l'effetto che avrà lui sui napoletani è ampiamente prevedibile. Per motivi ben precisi.

Sì, certo, ignorarlo. E' impossibile, aritmeticamente impossibile. E sì, tiriamo in ballo anche la matematica: più della metà delle news Napoli dell'ultima settimana sono dedicate a lui, quello che ormai 'fa parte del passato'. Basterebbe già questo, ma in realtà è sufficiente tastare un po' il polso dei tifosi per capire l'aria che tira. A proposito di ex e di tifosi, una mezza idea potete farvela già leggendo le parole di Paolo Cannavaro su Higuain. Chi predica indifferenza fa quasi tenerezza, anche più di chi invece vorrebbe riservargli un applauso. Sarebbe bello puntare una telecamera su ognuno di loro, allo stadio o anche semplicemente sul divano, per capire come accoglieranno il ritorno al San Paolo di Higuain o addirittura un eventuale gol con la maglia della Juventus. Perché il tifo è una passione, le passioni vengono dal cuore e al cuore non si comanda. Il cervello può ragionare e dire che in fondo è solo un calciatore, che i campioni passano ma la maglia resta, che sarebbe più maturo ringraziarlo per ciò che ha fatto e augurargli buona fortuna. Ma quella fra il Napoli e Higuain è stata una storia d'amore splendida e travolgente, di quelle che ti portano in Paradiso, e perciò allo stesso modo lasciano strascichi incontrollabili quando uno dei due innamorati viene tradito (si può dire tradito?) dall'altro. Il 14 maggio 2016 tutta Italia - telecronisti compresi - applaudì il record di gol in Serie A, coronamento di una stagione entusiasmante che resterà nei ricordi di tutti gli 'abitanti' del San Paolo per tanti anni. Domenica, a undici mesi di distanza, quello stesso stadio dovrà vedere il suo ex grande amore con la sua nuova 'fidanzata', e sarà impossibile restare indifferenti, figuriamoci essere superiori. L'amore fa volare chi ha cuore, ma lo scotto da pagare, quando finisce, è una sofferenza immane. Rabbia, gelosia e reazioni scomposte sono la cifra emotiva di chi ha amato troppo. Ecco perché, quella sera, i tifosi del Napoli saranno contenti di passare per i 'deboli' della situazione. E Higuain, come reagirà? Lo scopriremo domenica sera, ma in tanti, a Napoli, una mezza idea ce l'hanno già.